Президент Еквадору заявив про зустрічі Ассанжа з хакерами в посольстві



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Ассанж переховувався у посольстві Еквадору від кримінального переслідування з 2012 року

Ассанж давав вказівки хакерам з просування інтересів WikiLeaks, зазначив президент Еквадору

Президент Еквадору Ленін Морено звинуватив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в тому, що він неодноразово зустрічався з хакерами в посольстві Еквадору в Лондоні.

Відповідну заяву Морено цитує в середу Associated Press.

Як заявив президент Еквадору під час виступу в Вашингтоні, Ассанж давав вказівки хакерам з просування інтересів WikiLeaks.

Одним з відвідувачів посольства, за твердженням Морено, був Ола Біні, шведський програміст, затриманий в аеропорту при спробі вилетіти до Японії.

Як відомо, на початок травня призначено судове засідання з питання екстрадиції Ассанжа. Очікується, що воно відбудеться 2 травня.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Джерело: Інтерфакс-Україна