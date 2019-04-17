Президент Еквадору заявив про зустрічі Ассанжа з хакерами в посольстві
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Ассанж давав вказівки хакерам з просування інтересів WikiLeaks, зазначив президент Еквадору
Президент Еквадору Ленін Морено звинуватив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в тому, що він неодноразово зустрічався з хакерами в посольстві Еквадору в Лондоні.
Відповідну заяву Морено цитує в середу Associated Press.
Як заявив президент Еквадору під час виступу в Вашингтоні, Ассанж давав вказівки хакерам з просування інтересів WikiLeaks.
Одним з відвідувачів посольства, за твердженням Морено, був Ола Біні, шведський програміст, затриманий в аеропорту при спробі вилетіти до Японії.
Як відомо, на початок травня призначено судове засідання з питання екстрадиції Ассанжа. Очікується, що воно відбудеться 2 травня.
Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.
Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.
Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.
Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.
У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.
Джерело: Інтерфакс-Україна