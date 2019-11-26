Зеленський сьогодні відвідає Естонію



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Президент Естонії вже два рази бувала у Києві за президентства Зеленського Фото: пресслужба президента України

У Таллінні Зеленський поспілкується з місцевою українською діаспорою

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 листопада, відвідає з офіційним візитом Естонію.

Про це повідомляє Канцелярія президента Естонії.

Візит розпочнеться о 10:35 з офіційної зустрічі глав держав в Президентському палаці (історичний парк Кадріорг). Зеленського зустріне президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Після цього пройде зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Естонії та України.

Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і прем’єрміністром Естонії Юрі Ратасом.

У Таллінні Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи на площі Вабадузе (Свободи), а також поспілкується з місцевою українською діаспорою.

До слова, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

У вересні Кальюлайд відвідала Україну та зустрілася із Зеленським вдруге.

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