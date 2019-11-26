  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський сьогодні відвідає Естонію

    • Розсилка
    Президент Естонії вже два рази бувала у Києві за президентства Зеленського - Зеленський сьогодні відвідає Естонію
    Президент Естонії вже два рази бувала у Києві за президентства Зеленського
    Фото: пресслужба президента України

    У Таллінні Зеленський поспілкується з місцевою українською діаспорою

    Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 листопада, відвідає з офіційним візитом Естонію.

    Про це повідомляє Канцелярія президента Естонії.

    Візит розпочнеться о 10:35 з офіційної зустрічі глав держав в Президентському палаці (історичний парк Кадріорг). Зеленського зустріне президент Естонії Керсті Кальюлайд.

    Після цього пройде зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Естонії та України.

    Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і прем’єрміністром Естонії Юрі Ратасом.

    У Таллінні Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи на площі Вабадузе (Свободи), а також поспілкується з місцевою українською діаспорою.

    До слова, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

    Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

    У вересні Кальюлайд відвідала Україну та зустрілася із Зеленським вдруге.

    Читайте також: 
    Естонія політика Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ