Президент Грузії пояснила, чому проти розміщення американських військових баз



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Зурабішвілі нагадала, що США ніколи не зверталися до грузинського керівництва з пропозицією про розміщення військових баз в Грузії

На думку Саломе Зурабішвілі, Грузії не потрібно вдаватися до кроків, які можуть бути розцінені як провокації

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає недоцільним розміщення в країні американських військових баз, на чому наполягають багато грузинських політиків.

Про це грузинський лідер заявила в інтерв’ю «Голосу Америки».

Грузії не потрібно вдаватися до кроків, які можуть бути розцінені як провокації, і ймовірно, викличуть «реакцію як з боку Росії, так і з боку... терористичних рухів, які дуже активні в цьому регіоні», зазначила Зурабішвілі.

Вона також нагадала, що США ніколи не зверталися до грузинського керівництва з пропозицією про розміщення військових баз в Грузії.

Опозиція висловила протест і здивування заявою президента. Один із засновників парламентської партії «Європейська Грузія», колишній секретар Ради національної безпеки Гіга Бокерія сказав журналістам, що Зурабішвілі, кандидатуру якої на виборах 2018 року підтримала владна партія «Грузинська мрія», «грає на руку Володимиру Путіну, виступаючи проти розміщення військових баз дружньої держави, здатної захистити країну від чергової російської агресії».

Раніше повідомлялося, що на територію Грузії не пустили колону російських байкерів.

Джерело: Радіо Свобода