Президент Індонезії пропонує перенести столицю з Яви на Калімантан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столиця Індонезії Джакарта

Влада оцінює проект перенесення столиці в 32,5 млрд доларів

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував парламенту план перенесення столиці з Джакарти, що на острові Ява, на сусідній острів Калімантан.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Я прошу вашого дозволу на переїзд нашої національної столиці на Калімантан», - сказав Відодо, який у жовтні складе присягу після переобрання на квітневих президентських виборах.

Як зазначається, Джакарта через своє розташування періодично затоплюється. Крім того, за даними уряду, лише чотири відсотки стічних вод Джакарти очищуються, забруднюючи річки та ґрунтові води.