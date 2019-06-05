Президент Китаю прибув до Москви



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Сі Цзиньпін планує разом із Путіним 6-8 червня відвідати економічний форум в Санкт-Петербурзі

Президент Китаю Сі Цзиньпін прибув до Росії з офіційним візитом. Він розраховує на покращення стратегічної співпраці між Пекіном та Москвою.

Перед зустріччю із президентом Росії Володимиром Путіним Сі Цзиньпін зазначив, що відносини країн наразі «на найвищому за всю історію рівні».

Путін заявив, що у 2018 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг 108 мільярдів доларів.

Сі Цзиньпін планує разом із Путіним 6-8 червня відвідати економічний форум в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, анексія Росією українського півострову Крим спричинила загострення у відносинах між Москвою та країнами Заходу й переорієнтування Росію на Китай.

Нагадаємо, уряд Китаю попередив своїх громадян про ризики поїздок до США на тлі торговельної війни між країнами.

Джерело: Радіо Свобода