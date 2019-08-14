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    Президент Литви: з Путіним немає про що говорити

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    Президент Литви переконаний - говорити з Путіним немає про що - Президент Литви: з Путіним немає про що говорити
    Президент Литви переконаний - говорити з Путіним немає про що

    Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики, зазначив Науседа

    Президент Литви Ґітанас Науседа не бачить жодних підстав для контакту з російським лідером Володимиром Путіним.

    Про це Науседа розповів литовському телеканалу LRT.

    «Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права», - заявив литовський президент.

    За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.

    Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, «треба мати об'єкт розмови».

    Литва президент кордон
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