Президент ПАР пішов у відставку після вимог правлячої партії

У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві

Президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума заявив про відставку. Він зробив це оголошення по телебаченню, звертаючись до всієї країни. Про це повідомляє ВВС. Раніше члени правлячої партії країни «Африканський національний конгрес» дали Зумі дві доби на те, аби залишити свою посаду. У серпні 2017 року



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Джейкоб Зума

У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві

Президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума заявив про відставку. Він зробив це оголошення по телебаченню, звертаючись до всієї країни.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше члени правлячої партії країни «Африканський національний конгрес» дали Зумі дві доби на те, аби залишити свою посаду.

У серпні 2017 року парламент безуспішно спробував винести президенту вотум недовіри, а з кінця грудня пропонує мирно піти у відставку.

Наприкінці 2017 року новим лідером правлячої партії став Сіріл Рамафоса, якого вважають главою внутрішньопартійної опозиції Зумі.

Активісти партії погрожували організувати страйк, якщо Зума не подасть у відставку.

Джейкоб Зума займає пост президента ПАР з 2009 року. У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві. У серпні парламент безуспішно спробував винести вотум недовіри президенту, а з кінця грудня пропонує йому мирно піти у відставку.