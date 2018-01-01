Президент підписав закон про аудиторську діяльність

Закон визначає основи фінзвітності

Президент України Петро Порошенко підписав закон України № 2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента. Законопроект передбачає, що аудиторська діяльність — незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів



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Закон визначає основи фінзвітності

Президент України Петро Порошенко підписав закон України № 2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Законопроект передбачає, що аудиторська діяльність — незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Встановлюється, що при провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти.

Також передбачається суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Встановлюється, що орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.

Згдіно із законом, аудитором може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів, пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності. Визначається порядок атестації аудиторів, яку проводить відповідна комісія.

Визначається особливий порядок перевірки підприємств, які становлять суспільний інтерес. Забороняється надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль.

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.