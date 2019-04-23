Президент підписав закон про соціальні послуги



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Президент України Петро Порошенко

Документ набере чинності наступного дня після офіційної публікації і вступить у дію з 1 січня 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон про соціальні послуги № 4607. Такі дані містить картка законопроекту на сайті Верховної Ради.

За законом соціальні послуги мають надавати професіонали: це можуть бути державні, комунальні організації, або ж громадські об'єднання, благодійні або релігійні організації, які надають соцпослуги без здійснення підприємницької діяльності.

Непрофесіонали можуть надавати соціальні послуги тільки своїм родичам, з якими разом проживають.

Документ визначає різновиди соціальних послуг за різними типами, як-то екстрена, постійна, тимчасова чи одноразова допомога; або ж:

соціальна профілактика - запобігання виникнення складних життєвих обставин,

соціальна підтримка - подолання складних життєвих обставин,

соціальне обслуговування - мінімізація наслідків складних життєвих обставин.

Встановлюється, що Мінсоцполітики затвердить державні стандарти щодо надання послуг.

Передбачається надання компенсації надавачам соціальних послуг. Якщо йдеться про недержавні організації (громадські, релігійні тощо) - це 70% мінімальної зарплатні у погодинному розмірі, але не більше 360 годин на місяць (це 17,59 грн за кожну годину).

Тим, хто доглядає за родичами, компенсацію вираховують, як різницю між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом родини за попередні півроку.

Закон передбачає створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Там має міститися інформація про надавачів соціальних послуг, окремо - про людей, які надають соцпослуги, не здійснюючи підприємницької діяльності, а також про отримувачів. Дані у реєстрі вважаються конфіденційними і захищаються згідно із законом "Про захист персональних даних". Держателем реєстру має стати Мінсоцполітики; адміністратором - держпідприємство, яке має визначити профільне міністерство.

Документ набере чинності наступного дня після офіційної публікації і вступить у дію з 1 січня 2020 року.