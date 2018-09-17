Президент Південної Кореї полетить в Пхеньян



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Photo : KBS News 18 вересня відбудеться саміт між лідером КНДР Кім Чен Іном і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном

Главу держави в поїздці на Півночі супроводжуватиме делегація з 200 осіб

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вирушить до Пхеньяна на зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Іном на літаку по так званому західному авіакоридору.

Про це повідомив представник адміністрації президента країни Квон Хьок Кі, повідомляє KBS.

«Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вирушить до Пхеньяна для зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Іном на літаку з використанням так званого західного авіакоридора, що проходить над Жовтим морем», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що главу держави в поїздці на Півночі супроводжуватиме делегація з 200 осіб. Відомо, що до її складу увійдуть колишній прем'єр-міністр РК Лі Хе Чхан, нещодавно обраний головою правлячої Демократичної партії Тобуро, глава групи Samsung Лі Чже Йон та інші.

Третій міжкорейський саміт пройде в Пхеньяні з 18 по 20 вересня.

Раніше повідомлялося, що перша група представників Південної Кореї направляється в КНДР для підготовки до зустрічі президента Мун Чже Іна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Перші дві зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в квітні і травні 2018 року.