Президент Польщі їде в Україну: подробиці візиту

Дуда відвідає Харків та вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну в середу, 13 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті польського президента. Зокрема, повідомляється, що Дуда 13 грудня прибуде в Харків. «Президент Польщі зустрінеться з президентом Петром Порошенком, спостерігачами від моніторингової місії ОБСЄ та представниками



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Анджей Дуда

Дуда відвідає Харків та вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну в середу, 13 грудня 2017 року.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті польського президента.

Зокрема, повідомляється, що Дуда 13 грудня прибуде в Харків.

«Президент Польщі зустрінеться з президентом Петром Порошенком, спостерігачами від моніторингової місії ОБСЄ та представниками ПРООН. Він також вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових, що поховані на цвинтарі жертв тоталітаризму в Харкові», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що основною темою переговорів на вищому рівні стане політика безпеки в контексті ситуації на сході України.

Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про досягнення домовленості щодо візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

Нагадаємо, у неділю на погіршення відносин України і Польщі відреагував президент Євроради Туск.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з послом Польщі Яном Пєкло, якого викликали до МЗС через інцидент з недопуском до Польщі українця Святослава Шеремети.

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