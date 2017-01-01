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    Президент Польщі їде в Україну: подробиці візиту

    Дуда відвідає Харків та вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових
    Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну в середу, 13 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті польського президента. Зокрема, повідомляється, що Дуда 13 грудня прибуде в Харків. «Президент Польщі зустрінеться з президентом Петром Порошенком, спостерігачами від моніторингової місії ОБСЄ та представниками
    • Сьогодні, 21:25
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    <span>Анджей Дуда</span>
    Анджей Дуда

    Дуда відвідає Харків та вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових

    Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну в середу, 13 грудня 2017 року.

    Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті польського президента.

    Зокрема, повідомляється, що Дуда 13 грудня прибуде в Харків.

    «Президент Польщі зустрінеться з президентом Петром Порошенком, спостерігачами від моніторингової місії ОБСЄ та представниками ПРООН. Він також вшанує пам'ять убитих НКВС польських військових, що поховані на цвинтарі жертв тоталітаризму в Харкові», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, повідомляється, що основною темою переговорів на вищому рівні стане політика безпеки в контексті ситуації на сході України.

    Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про досягнення домовленості щодо візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

    Нагадаємо, у неділю на погіршення відносин України і Польщі відреагував президент Євроради Туск.

    Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з послом Польщі Яном Пєкло, якого викликали до МЗС через інцидент з недопуском до Польщі українця Святослава Шеремети.

    Також читайте матеріал «Главкома»: Історик Ігор Марчук: Польща хоче перегляду кордонів? Інакше я не можу пояснити її дії


    Харків Петро Порошенко Польща політика Анджей Дуда
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