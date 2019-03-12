Порошенко готує нове призначення у РНБО



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Президент Петро Порошенко під час виступу на Форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», 12 березня 2019 року Фото: Адміністрація президента

Президент не назвав прізвище особи, яку призначать до Ради нацбезпеки

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише указ про призначення до РНБО України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва.

Про це він сказав, виступаючи на форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко.

Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.