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    Порошенко готує нове призначення у РНБО

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    <span>Президент Петро Порошенко під час виступу на Форумі &laquo;Від енергоефективності до енергонезалежності&raquo;, 12 березня 2019 року&nbsp;</span> - Порошенко готує нове призначення у РНБО
    Президент Петро Порошенко під час виступу на Форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», 12 березня 2019 року 
    Фото: Адміністрація президента

    Президент не назвав прізвище особи, яку призначать до Ради нацбезпеки

    Президент Петро Порошенко заявив, що підпише указ про призначення до РНБО України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва.

    Про це він сказав, виступаючи на форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», повідомляє «Укрінформ».

    «Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко.

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    Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.

    Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

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    Петро Порошенко ЗСУ РНБО президент нацбезпека
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