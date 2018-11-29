Президент ухвалив жорстке рішення, на що не здатні Зеленський, Вакарчук та інші артисти, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Для того, щоб бути головою держави, що воює - треба мати жорсткий внутрішній стрижень, постійну готовність до рішучих дій для захисту країни», - констатував Андрій Кононенко

На думку Кононенка, якості, притаманні шоуменам, мало підходять для людини, яка в критичний момент повинна ухвалювати чіткі, а часом і жорсткі рішення

Увівши воєнний стан для захисту України, президент Петро Порошенко ухвалив жорстке і правильне рішення, на яке не здатні претенденти на пост голови держави артисти. Таку думку висловив політичний експерт Андрій Кононенко на своїй сторінці в Facebook.

«Критична ситуація із захопленням наших кораблів у Керченській протоці цікава також і в розрізі майбутніх виборів. Тому що те, що чітко зробив президент, - рішуче ввів воєнний стан, щоб захистити країну від цілком імовірної ескалації конфлікту - навряд чи зроблять Зеленський, Вакарчук та інші артисти», - впевнений Кононенко.

На його думку, якості, притаманні шоуменам, мало підходять для людини, яка в критичний момент повинна ухвалювати чіткі, а часом і жорсткі рішення.

«Так, вони (артисти, - ред.) Можуть бути милими хлопцями, хорошими акторами, просто приємними в спілкуванні людьми. Вони можуть весело жартувати в ефірі, генерувати якісний музичний контент. Але ми всі розуміємо, що в аналогічній ситуації вони б не змогли повести себе так само жорстко, чітко і рішуче», - підкреслив експерт.

Він також пояснив, яких якостей, на його думку, бракує артистам, які претендують на пост голови держави.

«Пост президента в сучасній Україні - перш за все важка ноша - дуже велика відповідальність. Для того, щоб бути головою держави, що воює - треба мати жорсткий внутрішній стержень, постійну готовність до рішучих дій для захисту країни. І навіть найбільший акторський талант тут, на жаль, ніяк не допоможе», - констатував Андрій Кононенко.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.