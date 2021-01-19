Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі
Лінде заявила, що припинення війни на Донбасі є пріоритетним питанням для ОБСЄ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка прибула в Україну з дводенним візитом, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави, насамперед, подякував Лінде і всім представникам організації за підтримку суверенітету нашої країни.
Також Зеленський відзначив позицію Анн Лінде, яка заявила, що припинення війни на Донбасі є пріоритетним. При цьому президент підкреслив, що слід активно починати займатися і питанням деокупації Криму.
Володимир Зеленський розповів главі ОБСЄ про ситуацію на лінії розмежування, а також про зусилля, які докладає Україна, аби дотримувався режим «тиші». При цьому президент підкреслив, що наша країна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі в 2019 році.
Глава держави додав, що процес взаємного повернення утримуваних осіб гальмується, а доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих і робота місії ОБСЄ на окупованій території блокується.
Зазначимо, що сьогодні від початку доби бойовики гатили із гранатометів біля Водяного.
19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.
У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.
Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.