  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі

    • Розсилка
    Під час зустрічі президента України і глави ОБСЄ обговорювалася ситуація на Донбасі та питання деокупації Криму - Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі
    Під час зустрічі президента України і глави ОБСЄ обговорювалася ситуація на Донбасі та питання деокупації Криму
    Фото: Офіс президента

    Лінде заявила, що припинення війни на Донбасі є пріоритетним питанням для ОБСЄ

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка прибула в Україну з дводенним візитом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Глава держави, насамперед, подякував Лінде і всім представникам організації за підтримку суверенітету нашої країни.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі
    Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі

    Також Зеленський відзначив позицію Анн Лінде, яка заявила, що припинення війни на Донбасі є пріоритетним. При цьому президент підкреслив, що слід активно починати займатися і питанням деокупації Криму.

    Володимир Зеленський розповів главі ОБСЄ про ситуацію на лінії розмежування, а також про зусилля, які докладає Україна, аби дотримувався режим «тиші». При цьому президент підкреслив, що наша країна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі в 2019 році.

    Глава держави додав, що процес взаємного повернення утримуваних осіб гальмується, а доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих і робота місії ОБСЄ на окупованій території блокується.

    Зазначимо, що сьогодні від початку доби бойовики гатили із гранатометів біля Водяного.

    19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу. 

    Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

    У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

    Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

    Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Володимир Зеленський Україна Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies