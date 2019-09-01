Президент прокоментував ймовірність перегляду закону про мову



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Володимир Зеленський вважає, що необхідно розробити законопроект про захист прав меншин

Зеленський упевнений, що треба захищати права меншин і треба знайти відповідну модель

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне підготувати законопроект для захисту прав меншин, зокрема в релігійній та мовних сферах.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю «1+1», відповідаючи на питання, чи планує нинішня влада переглянути новий закон про українську мову.

«Дуже складне питання. Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав меншин. І там повинно все бути виписано: їхня мова, їхня віра і… І достатньо — армія у нас одна, українська», — зазначив президент.

Він додав, що будь-яке рішення «вдарить» по ньому і парламенту.

Водночас Зеленський упевнений, що треба захищати права меншин і треба знайти відповідну модель.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Рада прийняла закон про мову. В фінальному варіанті з нього прибрали норму, яка прирівнювала публічну неповагу до мови до наруги над державними символами і запроваджувала би штраф і тюремного ув'язнення. Також прибрали вимоги застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків щодо керівництва ВР та нардепів.

Джерело: ТСН