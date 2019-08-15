Гримчак за 1 млн обіцяв вплинути на суддів Верховного суду України - ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гримчака допитали у ГПУ Фото: 24 канал

Також Гримчак з помічником мав вплинути на службових осіб Мінкульту та КМДА

Генпрокуратура спільно з СБУ та НАБУ за підозрою у вчиненні злочину затримала заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його довірену особу.

За результатами досудового розслідування встановлено, що вони за обіцянку забезпечити вплив на суддів Верховного суду України щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за здійснення впливу на відповідних службових осіб Мінкульту та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень, здійснили злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 млн доларів, повідомляє 15 серпня Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«14 серпня під час одержання частини грошових коштів у розмірі 480 тисяч доларів їх було затримано. Громадяни Г. та О. затримані в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, та поміщені в ІТТ», - заявили в Генпрокуратурі.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Досудове розслідування у провадженні триває.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

МінТОТ відреагувало на затримання представника відомства, зазначивши, що затримання Гримчака не має відношення до діяльності МінТОТ.

Пресслужба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ.

За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням.