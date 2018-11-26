Президент провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО



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Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету запровадити воєнний стан

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність

Президент України Петро Порошенко розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.