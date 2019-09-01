«Знайду і приб’ю просто»: Зеленський публічно пригрозив депутатам



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Глава держави дав зрозуміти, що налаштований дати жорстку відсіч «рішалам»

До деяких народних депутатів від фракції «Слуга народу» вже ходять люди, які намагаються «вирішити« свої питання.

Про це в інтерв’ю акторові Станіславу Боклану в суботу, 31 серпня, розповів президент України Володимир Зеленський.

«До них уже ходять люди. Чому я так реагую на це, і вони знають, що я по телефону говорив уже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб’ю. Знайду і приб’ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє ставлення», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.

Він зазначив, що «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчукаотримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

Президент в інтерв’ю пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.