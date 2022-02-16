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    Президент Сербії розпустив парламент й призначив дострокові вибори

    У балканській країні відбудуться позачергові парламентські вибори - Президент Сербії розпустив парламент й призначив дострокові вибори
    У балканській країні відбудуться позачергові парламентські вибори
    фото: rus.team

    Вибори до законодавчого органу країни відбудуться вже 3 квітня

    Президент Сербії Александр Вучич оголосив про розпуск парламенту та про дострокові вибори, які попередньо планується провести 3 квітня в той самий день, коли обиратимуть і місцеву владу у столиці та ще 10 муніципалітетах, передає «Главком» з посиланням на європейські ЗМІ.

    «Я впевнений, що народ Сербії знає, як обрати найкращих», – сказав президент Сербії Александр Вучич у телевізійному зверненні.

    Пропрезидентська «Сербська прогресивна партія» (СПП) та її партнери по коаліції, у тому числі Соціалістична партія Сербії (СПС) на чолі зі спікером Івіцем Дачичем, лідирує в опитуваннях і, очікується, матиме найбільшу підтримку. Однак їхній рейтинг почав падати після серії екологічних протестів у Сербії, підвищення цін і деяких серйозних корупційних скандалів у правлячих колах.

    Правоцентристська партія Вучича СПП користується підтримкою 57% електорату, відповідно до результатів опитуванням агентства Faktor Plus, опублікованого ще у грудні.

    Правозахисники та політичні опоненти довгий час звинувачували Вучича в авторитарних тенденціях і придушенні незалежних ЗМІ, та у неконструктивному діалозі з опозицією через регулярні дострокові вибори.

    Основні опозиційні партії Сербії бойкотували вибори 2020 року і звинувачували владу у недемократичності. Після чого правляча партія Вучича переконливо виграла і сформувала уряд без голосів противників у парламенті.

    Хоча опозиція все ще стверджує, що вибори сфальсифіковані, цього разу вони заявляють, що візьмуть участь і представлять кандидатів. Опозиція складається з кількох фракцій, головними суперниками яких є Вільна коаліція проєвропейських лівоцентристських і правоцентристських партій та Зелено-лівий блок.

    Європейська комісія розкритикувала виборчий процес у Сербії у звіті 2020 року, підкреслюючи «просування урядової політики з боку більшості основних ЗМІ».

    Раніше повідомлялося, що Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну.

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    Теги: Сербія Соціалістична партія президент парламент
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    Президент Сербії розпустив парламент й призначив дострокові вибори