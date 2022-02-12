Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну

Белград виходить із найгіршого сценарію українського конфлікту

Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через кризу в Україні. Про це в ефірі Prva Srpska Televizija заявив президент країни Олександр Вучич.

«Коли бачите, що весь світ істерично чекає, що щось трапиться між Росією та Україною, то ви не можете вдавати, що нічого не відбувається», – пояснив він. За його словами, у нього голова вибухає від того, що треба знайти не передбачені бюджетом гроші та вирішити питання закупівлі нафтопродуктів у великих обсягах.

«Ми сьогодні екстрено замовили десять мільйонів кілограмів солі, один мільйон кілограмів квасолі, стільки ж гороху. Візьмемо 30 мільйонів кілограмів муки», – перерахував сербський президент.

8 лютого Вучич зазначив, що Белград виходить із найгіршого сценарію українського конфлікту і намагається забезпечити свої резерви, у тому числі запаси продовольства.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Проте після переговорів низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого. За твердженням «знайомих із питанням» анонімних джерел, дії Росії можуть включати провокацію на Донбасі або напад на Київ. При цьому жодних доказів на підтримку свого затвердження вони не надали.

Утім, раніше американське інформагентство скомпрометувало себе, випустивши 5 лютого повідомлення про початок вторгнення Росії в Україну. Згодом Bloomberg вибачився за публікацію неправдивих даних. Після цього офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що на тлі таких публікацій Кремль тепер має всі підстави замінити дефініцію терміну fake-news на Bloomberg-news.

Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.