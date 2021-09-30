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    Сербія і Косово домовились про деескалацію на кордоні

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    Белград і Приштина досягли угоди про деескалацію у Північному Косові - Сербія і Косово домовились про деескалацію на кордоні
    Белград і Приштина досягли угоди про деескалацію у Північному Косові
    фото: dw.com

    На пункти пропуску зайдуть сили НАТО

    Представники Сербії та частково визнаного Косово на перемовинах у Брюсселі домовилися про деескалацію в регіоні Північного Косово. Угода передбачає, що Приштина відведе свій спецназ від кордону з Сербією, його місце займуть сили НАТО. Про це повідомив спецпредставник ЄС по Західних Балканах Мирослав Лайчак.

    «У нас є угода! Після двох днів інтенсивних переговорів ми досягли угоди про деескалацію і подальші дії», – написав він.

    Згідно з текстом угоди, сили НАТО (KFOR) зайдуть на КПП «Ярине» і «Брняк» на кордоні з Сербією замість косовського спецназу.
    Крім того, сторони створять робочу групу з вирішення проблеми автомобільних номерів жителів Північного Косова, населеного переважно сербами. У більшості тут встановлені сербські номери, тоді як Косово вимагає замінити їх.

    Нагадаємо, ситуація на кордоні між Косово і Сербією загострилася 20 вересня, коли сотні косовських поліцейських зайняли КПП «Ярине» і «Брняк» і почали примусово знімати сербські номери з автомобілів, змінюючи їх на косовські і стягуючи мито в 5 євро.

    В результаті косовські серби протягом декількох днів протестували на пунктах пропуску, а Сербія привела армію в підвищену боєготовність, критикуючи «окупацію» Північного Косова приштинською поліцією.

    Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

    Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія, і Китай.

    Також Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

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    Теги: ЄС НАТО незалежність Сербія Косово
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    Сербія і Косово домовились про деескалацію на кордоні