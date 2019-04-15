«Президент, що став шоуменом, це прикро»: Зеленський звернувся до Порошенка



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«Я дуже хочу, щоб ви від «Я почув» перейшли до «Я зробив», - сказав Зеленський, звертаючись до глави держави

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою покарати вбивць активістки Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з російського полону і припинити «бігати по каналах».

Відповідне відео опубліковане 15 квітня на сторінці Зеленського у соцмережі Facebook.

«Я дуже хочу, щоб ви від «Я почув» перейшли до «Я зробив», а саме посадили вбивць Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про наших полонених моряків, які чекають за гратами, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів усім та накричитеся на стадіоні», - заявив Зеленський, звертаючись до Порошенка.

«Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19-го, справи щодня», - підкреслив кандидат у президенти.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

14 квітня на НСК «Олімпійський» прийшли близько 20 тис. людей, щоб подивитися на дебати кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Зеленський не прийшов на дебати, виступав лише Порошенко.