Президент Туркменістану відкрив гігантський пам'ятник алабаю з чистого золота
Вартість коштовної споруди не повідомляється
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в столиці країни Ашхабаді 15-метровий пам’ятник алабаю.
Самого шестиметрового алабая виконано з золота - і тримає його дев’ятиметровий постамент, в який вбудовані екрани. Відзначається, що установка такого пам’ятника - ініціатива президента.
«Особлива риса характеру алабая - гідність, впевненість в собі, що дуже виразно передано в новому монументі. 15-метровий монумент, розташований на площі діаметром в 36 метрів добре проглядається з усіх боків, його помітно здалеку», - повідомляє агентство Туркменистан Сегодня.
Монумент оточений екранами - в день його відкриття там транслювали ролики з алабаями. Вартість всієї споруди не повідомляється.
Алабаї вважаються національним надбанням країни, а Бердимухамедов навіть писав про них книгу.
Раніше президент Туркменістану похизувався перед міністрами підняттям золотої штанги.