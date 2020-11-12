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    Президент Туркменістану відкрив гігантський пам'ятник алабаю з чистого золота

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    <span>Висота алабая становить шість метрів, ще дев'ять метрів композиції займає постамент</span> - Президент Туркменістану відкрив гігантський пам'ятник алабаю з чистого золота
    Висота алабая становить шість метрів, ще дев'ять метрів композиції займає постамент

    Вартість коштовної споруди не повідомляється

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в столиці країни Ашхабаді 15-метровий пам’ятник алабаю.

    Самого шестиметрового алабая виконано з золота - і тримає його дев’ятиметровий постамент, в який вбудовані екрани. Відзначається, що установка такого пам’ятника - ініціатива президента.

    «Особлива риса характеру алабая - гідність, впевненість в собі, що дуже виразно передано в новому монументі. 15-метровий монумент, розташований на площі діаметром в 36 метрів добре проглядається з усіх боків, його помітно здалеку», - повідомляє агентство Туркменистан Сегодня.

    Монумент оточений екранами - в день його відкриття там транслювали ролики з алабаями. Вартість всієї споруди не повідомляється.

    Алабаї вважаються національним надбанням країни, а Бердимухамедов навіть писав про них книгу.

    Раніше президент Туркменістану похизувався перед міністрами підняттям золотої штанги

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    Теги: тварини Туркменістан президент пам'ятник золото
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