Президент Туркменістану відкрив гігантський пам'ятник алабаю з чистого золота

Висота алабая становить шість метрів, ще дев'ять метрів композиції займає постамент

Висота алабая становить шість метрів, ще дев'ять метрів композиції займає постамент

Вартість коштовної споруди не повідомляється

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в столиці країни Ашхабаді 15-метровий пам’ятник алабаю.

Самого шестиметрового алабая виконано з золота - і тримає його дев’ятиметровий постамент, в який вбудовані екрани. Відзначається, що установка такого пам’ятника - ініціатива президента.

«Особлива риса характеру алабая - гідність, впевненість в собі, що дуже виразно передано в новому монументі. 15-метровий монумент, розташований на площі діаметром в 36 метрів добре проглядається з усіх боків, його помітно здалеку», - повідомляє агентство Туркменистан Сегодня.

Монумент оточений екранами - в день його відкриття там транслювали ролики з алабаями. Вартість всієї споруди не повідомляється.

Алабаї вважаються національним надбанням країни, а Бердимухамедов навіть писав про них книгу.

Раніше президент Туркменістану похизувався перед міністрами підняттям золотої штанги.