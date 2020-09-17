Президент України порадив не чекати європейських пенсій



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Зеленський у Львівській області

У наступному році значного підвищення соціальних виплат чекати не варто, але за кілька років «вийдемо на нормальний людський рівень», – говорить президент

Українцям не варто очікувати європейських пенсій, заявив у ході візиту до Львівської області у четвер, 17 вересня, президент Володимир Зеленський.

Його попросили прокоментувати закладені в бюджет на наступний рік параметри соціальних виплат.

«Соціалка. Поставлено завдання підвищення зарплат ученим і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам», – сказав він.

Зокрема, він нагадав, що з 2021 року починаються доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

«Чи варто очікувати, що вона відразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але з наступного бюджетного року вона буде збільшена, і все одно, в будь-якому випадку, за кілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки», – каже Зеленський.

Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.