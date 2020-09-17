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    Президент України порадив не чекати європейських пенсій

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Зеленський у Львівській області</div> </div> </div> - Президент України порадив не чекати європейських пенсій
    Зеленський у Львівській області

    У наступному році значного підвищення соціальних виплат чекати не варто, але за кілька років «вийдемо на нормальний людський рівень», – говорить президент

    Українцям не варто очікувати європейських пенсій, заявив у ході візиту до Львівської області у четвер, 17 вересня, президент Володимир Зеленський.

    Його попросили прокоментувати закладені в бюджет на наступний рік параметри соціальних виплат.

    «Соціалка. Поставлено завдання підвищення зарплат ученим і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам», – сказав він.

    Зокрема, він нагадав, що з 2021 року починаються доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

    «Чи варто очікувати, що вона відразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але з наступного бюджетного року вона буде збільшена, і все одно, в будь-якому випадку, за кілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки», – каже Зеленський.

    Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    бюджет Володимир Зеленський президент
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