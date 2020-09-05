Прем’єр розраховує, що середня зарплата і пенсія зросте: названо терміни і цифри



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За словами прем’єра, середня зарплата в Україні має складати 15 тисяч гривень, а середня пенсія – 5 тис. грн

Шмигаль зауважив, що сьогодні середня зарплата 11 тис. грн і середня пенсія близько 3 тис. грн є занадто малою

Кабінет міністрів розраховує збільшити середню зарплату в Україні до 15 тис. грн до 2022 року.

Про це в інтерв'ю каналу «Україна 24» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми прораховуємо поетапне зростання середньої заробітної плати. Тобто, якщо зараз вона в межах 11 тис. грн, то наступного року це може бути 13 тис. грн, і, відповідно, до 2022 року – до 15 тис. грн. Це доволі оптимістичний сценарій. Звичайно, багато залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах перебуватиме економіка. Але при макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, при тих показниках зростання ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу – цілком досяжні показники», – зазначив він.

На думку Шмигаля, середня зарплата 15 тис. грн стане фактором, що утримає велику кількість українців від поїздки на заробітки за кордон.

На запитання, якою повинна бути середня пенсія та зарплата, щоб вистачало на життя, глава уряду відповів:

«15 тис. грн середня зарплата. Напевно, було б добре, щоб середня пенсія була в Україні як мінімум 30% від середньої зарплати... Тобто, 5 тисяч. Якщо говорити конкретними фразами, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія – 5 тис. грн. Це той рівень, до якого ми маємо прямувати. Я не кажу, що це ми отримаєм сьогодні, не сприймайте це як обіцянку, а сприймайте це як ті параметри, до яких ми йдемо, і куди ми вестимемо Україну і українців».

Шмигаль зауважив, що сьогодні середня зарплата 11 тис. грн і середня пенсія близько 3 тис. грн є занадто малою.

Нагадаємо, в ряді прогнозують, що до кінця року курс долара в Україні буде на рівні 27−28 гривень за долар.

Як відомо, з 1 вересня в Україні зросла мінімальна пенсія.

До слова, уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця.