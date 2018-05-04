Президент ветував новий закон про дипломатичну службу

Рада підтримала законопроект «Про дипломатичну службу» в цілому 5 квітня 2018 року

Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон «Про дипломатичну службу». Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», відповідний законопроект (№7322) 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями. Водночас самі пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради наразі відсутні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Рада підтримала законопроект «Про дипломатичну службу» в цілому 5 квітня 2018 року

Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон «Про дипломатичну службу».

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», відповідний законопроект (№7322) 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями.

Водночас самі пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради наразі відсутні.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому - 5 квітня 2018 року.

Закон мав вступити у силу через шістьох місяців після його публікації, а чинний закон «Про дипломатичну службу» втратити силу.