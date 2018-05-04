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    Президент ветував новий закон про дипломатичну службу

    Рада підтримала законопроект «Про дипломатичну службу» в цілому 5 квітня 2018 року
    Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон «Про дипломатичну службу». Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», відповідний законопроект (№7322) 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями. Водночас самі пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради наразі відсутні.
    • Сьогодні, 23:10
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Рада підтримала законопроект «Про дипломатичну службу» в цілому 5 квітня 2018 року

    Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон «Про дипломатичну службу».

    Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», відповідний законопроект (№7322) 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями.

    Водночас самі пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради наразі відсутні.

    Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому - 5 квітня 2018 року.

    Закон мав вступити у силу через шістьох місяців після його публікації, а чинний закон «Про дипломатичну службу» втратити силу.

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