Президент ветував новий закон про дипломатичну службу
- Сьогодні, 23:10
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Петро Порошенко
Рада підтримала законопроект «Про дипломатичну службу» в цілому 5 квітня 2018 року
Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон «Про дипломатичну службу».
Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», відповідний законопроект (№7322) 4 травня 2018 року президент повернув зі своїми пропозиціями.
Водночас самі пропозиції президента до проекту закону на сайті Ради наразі відсутні.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому - 5 квітня 2018 року.
Закон мав вступити у силу через шістьох місяців після його публікації, а чинний закон «Про дипломатичну службу» втратити силу.