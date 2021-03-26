Загибель українських військових: президент відправив на Донбас начальника Генштабу

Корнійчук негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин справи

Глава держави Володимир Зеленський відправив начальника Генерального штабу України Сергія Корнійчука на Донбас. Таке доручення він дав після загострення ситуації на Донбасі.

Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

«За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин справи», - написав він.

Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати проведення позачергового засідання безпекової підгрупи й обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.