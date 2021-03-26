Загострення на Донбасі. Зеленський веде консультації з «нормандською четвіркою»

На суботу заплановане позачергове засідання безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи

У п'ятницю, 26 березня, президент України Володимир Зеленський проводить консультації з лідерами «нормандської четвірки» через загострення ситуації на Донбасі. Також в консультаціях бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомив заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі «Україна 24».

За його словами, українська делегація в ТКГ звернулася до ОБСЄ із закликом провести позачергове засідання безпекової підгрупи. Воно заплановане на суботу, 27 березня.

Арестович повідомив, що наразі є попереднє підтвердження ОБСЄ, очікується відповідь російської сторони.

«Президент і керівник Офісу президента проводять консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення вогню на Донбасі», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.