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    Президент-втікач Янукович просить допитати його онлайн

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    <p>Адвокати експрезидента Віктора Януковича у Печерському суді, Київ, 9 грудня 2020</p> <p></p> - Президент-втікач Янукович просить допитати його онлайн

    Адвокати експрезидента Віктора Януковича у Печерському суді, Київ, 9 грудня 2020

    Фото: Вікторія Рощина/hromadske

    Допит Януковича можливий лише за його особистої присутності на засіданні та після затримання

    Президент-утікач Віктор Янукович просить допитати його в Печерському суді. Відповідну заяву в засіданні продемонстрував його адвокат Віталій Сердюк.

    Як повідомляє hromadske, сьогодні на засіданні розглядають клопотання Офісу генпрокурора про обрання Януковичу запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Попередній заочний арешт скасував суд.

    Такий допит адвокати планують здійснити через міжнародну правову допомогу. Водночас прокурор у справі Олексій Донський заявляє, що, по-перше, — це не передбачено законодавством, оскільки клопотання стосується обрання запобіжного заходу, а не застосування. Допит Януковича можливий лише за його особистої присутності на засіданні, але у разі цього експрезидента мають затримати та вирішити щодо застосування запобіжного заходу.

    Заява президента-утікача Віктора Януковича Фото: Вікторія Рощина/ hromadske
    Заява президента-утікача Віктора Януковича Фото: Вікторія Рощина/ hromadske

    По-друге, за словами Донського, питання міжнародно-правової допомоги вирішується до дев'яти місяців, що на думку прокурорів, свідчить про бажання адвокатів затягнути процес.

    Адвокати наголошують на тому, що онлайн допит таки можливий, оскільки Віктора Януковича нема у базі Інтерполу, про що свідчить документ. Прокурори ж наголошують — експрезидент є у міжнародному розшуку, оскільки Інтерпол не є єдиним органом, який здійснює розшук. Саме це і доводитимуть у суді прокурори.

    Фото: Вікторія Рощина/ hromadske
    Фото: Вікторія Рощина/ hromadske

    Між прокурором Олексієм Донським та адвокатом Віталієм Сердюком навіть сталася словесна перепалка щодо можливості допиту Януковича.

    Крім того, адвокати планують допитати понад 20 свідків: учасників Революції Гідності, колишніх чиновників, потерпілих. Зокрема екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, ексспікера парламенту Андрія Парубія, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, п'ятого президента України Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також експрем'єр-міністра часів Януковича Миколу Азарова.

    Напередодні стало відомо, що Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо розстрілів на Майдані, однак лише через відеозв'язок. 

    Нагадаємо, що 16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний екс-президентові захід ще 12 травня 2020 року.

    Згодом Апеляційний суд пояснив рішення про cкасування заочного арешту Януковича.

    Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

    Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

    Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

    Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

    Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

    Теги: Віктор Янукович суд Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) арешт державна зрада розшук
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