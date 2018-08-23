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    Президент звернувся до російськомовних українців з подякою

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    <p>Українці почали частіше послуговуватись державною мовою, вважає Петро Порошенко</p> - Президент звернувся до російськомовних українців з подякою

    Українці почали частіше послуговуватись державною мовою, вважає Петро Порошенко

    Президент вдячний російськомовним громадянам за розуміння зусиль з розвитку державної мови

    Президент Петро Порошенко подякував російськомовним українцям за розуміння зусиль влади в розвитку української мови. Про це він сказав під час виступу в День Державного Прапора України в Дніпрі в четвер, 23 серпня.

    «Я хотів би щиро подякувати російськомовним громадяням України за розуміння і сприйняття наших зусиль з розвитку державної мови», - сказав президент.

    Він зазначив, що частота вжитку української мови порівняно з 2014 роком зросла.

    «Мова наповнює собою радіо, телебачення, кінематограф і книжкові магазини», - зазначив Порошенко.

    Нагадаємо, у травні Порошенко підписав указ про проголошення десятиліття української мови в державі.

    Також повідомлялося, що в Україні введуть сертифікаційний іспит з української мови для охочих отримати громадянство.

     

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