Президент звернувся до російськомовних українців з подякою



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Українці почали частіше послуговуватись державною мовою, вважає Петро Порошенко

Президент вдячний російськомовним громадянам за розуміння зусиль з розвитку державної мови

Президент Петро Порошенко подякував російськомовним українцям за розуміння зусиль влади в розвитку української мови. Про це він сказав під час виступу в День Державного Прапора України в Дніпрі в четвер, 23 серпня.

«Я хотів би щиро подякувати російськомовним громадяням України за розуміння і сприйняття наших зусиль з розвитку державної мови», - сказав президент.

Він зазначив, що частота вжитку української мови порівняно з 2014 роком зросла.

«Мова наповнює собою радіо, телебачення, кінематограф і книжкові магазини», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у травні Порошенко підписав указ про проголошення десятиліття української мови в державі.

Також повідомлялося, що в Україні введуть сертифікаційний іспит з української мови для охочих отримати громадянство.