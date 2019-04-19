Президента Естонії розкритикували за зустріч із Путіним



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Президент Естонії Керсті Кальюлайд 18 квітня зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним

Ініціатива президента Керсті Кальюлайд організувати зустріч з Путіним була відхиленням від виробленого зовнішньополітичного курсу, сказав лідер списку естонської партії «Вітчизна» на виборах у Європарламент Ріхо Террас

Лідер списку естонської партії «Вітчизна» на виборах у Європарламент Ріхо Террас, який очолив список на виборах до Європарламенту, заявив, що при спілкуванні з Росією потрібно завжди бути насторожі, а єдність Європи важливіша, ніж зустріч з російським президентом.

Про це повідомляє портал ERR.

«Будучи членом НАТО і Євросоюзу, Естонія завжди керувалася принципом, що в наших інтересах розвивати єдину політику в області безпеки і зовнішніх зв'язків у відносинах з третіми країнами. У спілкуванні з східним сусідом єдність Європи особливо важлива для Естонії та інших невеликих прикордонних країн», – підкреслив Террас.

Він додав, що в цьому контексті ініціатива президента Керсті Кальюлайд організувати пряму зустріч з російським президентом Володимиром Путіним була відхиленням від виробленого зовнішньополітичного курсу.

«У зустрічі лідерів сусідніх держав немає нічого особливого. Але нам варто мати на увазі, що Путіна, звичайно, більше влаштовує, коли європейські лідери їздять до нього в гості один за іншим. Таких зустрічей стає все більше. Ми завжди повинні дотримуватися обережності в спілкуванні з Росією, щоб не відпиляти гілку, на якій сидимо», – заявив Террас.

Він нагадав, що Росія часто і свідомо демонструвала відкритість щодо одних країн, і агресію – щодо інших.

«Єдність Європи важливіша, ніж зустріч з російським президентом, незалежно від тих тем, які на цій зустрічі обговорювалися. Якщо ми згадаємо недалеке минуле, то побачимо, що ентузіазм у відносинах з Росією зазвичай обертався розчаруванням», – додав Террас.

Раніше повідомлялося, що президент Естонії Керсті Кальюлайд 18 квітня зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Це перший візит лідера Естонії до Росії за вісім років.

Джерело: Європейська правда