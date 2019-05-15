Президента Словаччини оштрафували за порушення під час передвиборчої кампанії



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Андрей Кіска вже оскаржив рішення, назвавши його «підступом політичних супротивників»

Кіска у 2013 році отримав пожертви на свою президентську кампанію від власної туристичної агенції KTAG і приховав цей факт

Президента Словаччини Андрея Кіску було оштрафовано на суму в розмірі трьох місячних зарплат через порушення при фінансуванні його передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Aktuality.

«Президент Словаччини Андрей Кіска мусить сплатити штраф у розмірі трьох місячних зарплат через порушення у фінансуванні його виборчої кампанії», - йдеться в повідомленні.

Парламентський комітет з питань запобігання конфлікту інтересів на закритому засіданні вирішив, що Кіска у 2013 році отримав пожертви на свою президентську кампанію від власної туристичної агенції KTAG і приховав цей факт. Відтак Кіска, президентські повноваження якого завершуються через місяць, повинен буде заплатити в бюджет три місячні оклади. Зарплата президента Словаччини складає близько 13 тисяч євро.

Кіска вже оскаржив рішення парламентського комітету, назвавши його «підступом політичних супротивників». Він має намір винести питання на розгляд Конституційного суду.

Нагадаємо, цього тижня суд визнав новообраного президента України Володимира Зеленського винним у незаконній передвиборчій агітації та оштрафував на 850 грн (50 неоподаткованих мінімумів).

Джерело: Укрінформ