Шарій збирається шантажувати Зеленського результатами його аналізів?



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Шарій незабаром видалив допис про випорожнення президента Володимира Зеленського з Одеси

За словами Шарія, він упевнений, що Зеленський «не засмутиться» від того, що «станеться далі»

Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що якийсь «непримітний чоловік» може мати зразки випорожнень президента Володимира Зеленського, які він отримав в Одесі. Про це він написав у Telegram.

«Володимир Олександрович, після прекрасних ігрищ Вашого Офісу з «Шарій наркоман» та «Шарій тр**ав дітей» Ви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю Вам про те, що в одеському ресторані «Риба» Ви сходили в туалет, а за Вами туди зайшов непримітний чоловік? Ви ж не засмутитесь, якщо я скажу Вам, що людина зайшла туди з маленькою колбочкою і ваткою на паличці, звичайнісінькою ваткою, якою вуха чистять?», - написав він.

За словами Шарія, він упевнений, що Зеленський «не засмутиться» від того, що «станеться далі».

«Або мене навмисно такими жорсткими методами нацьковують на Вас Смірнов та Тимошенко за порадами мудрих мудреців, або Ви реально зовсім збожеволіли», — написав він.

Варто зазначити, що свій допис Шарій незабаром видалив.

Про акцію Шарія «збери випорожнення президента Зеленського» написав і одеський активіст Сергій Стерненко.

Раніше повідомлялося, що 5 липня президент Володимир Зеленський прибув на місце аварії танкера Delfi, щоб ознайомитися зі станом ліквідації наслідків аварії. Главу держави очікували прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, які кричали «За що нас вбивають» та «Вилазь з теплої ванни».

Однак, Зеленському вдалося розминутися з активістами Шарія. Він оглядав танкер Delfi з моря, а не з суші.