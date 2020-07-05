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    Політика

    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі

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    <p>Зеленський поставив вимогу прибрати затонулий танкер до 20 липня</p> - Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі

    Зеленський поставив вимогу прибрати затонулий танкер до 20 липня

    Зеленський після свого візиту в Одеську область заявив, що вражений побаченим і почутим в тутешніх портах

    Президент Володимир Зеленський за вихідні, проведені в Одесі, пересвідчився, що це – край натхнення і край майбутнього.

    Про це він написав у Facebook.

    «Що розповісти за Одесу? Це край натхнення, край майбутнього... Провів тут вихідні, й «таки да»: Одеса – українська перлина для людей і про людей. Обов’язково повернуся сюди знову і всім рекомендую!» – зазначив глава держави.

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    За словами Зеленського, він вражений побаченим і почутим у тутешніх портах: це найперспективніша галузь для інвестицій, в якій працюють 100 тисяч осіб. «Українські порти демонструють зростання, збільшується обробка вантажів, реалізуються перші концесійні проєкти, відновлюється річкове судноплавство. Все це доказ того, що Україна – морська держава», – наголосив Президент.

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    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі
    Зеленський розповів, як провів вихідні в Одесі

    Він також звернув увагу на проблеми регіону. Зокрема, глава держави одним з найбільш проблемних питань вважає ліквідацію наслідків аварії танкера Delfi.

    Крім того, Зеленський зауважив, що під час поїздки говорив з місцевим бізнесом. «Дуже професійні люди, які працюють на користь України. Завжди намагаюся допомогти з розв’язанням їхніх проблем, сподіваюся, цього разу буде так само», – зазначив він.

    Глава держави додав, що спілкувався і з місцевими ветеранами: «Їхні прохання справедливі: підвищення пенсії, зменшення комунальних платежів, доступ до лікування, психологічна реабілітація. Будемо розбиратися та вирішувати».

    Президент згадав також про програму «Велике будівництво», в межах якої цьогоріч на Одещині буде відновлено 163 км доріг державного значення. «Подивився, які будують стадіони – просто клас! У своєму дитинстві бачив такі тільки в іноземних фільмах», – написав Зеленський.

    Як повідомлялося, 4-5 липня Президент здійснює робочу поїздку в Одеську область.

    Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим морякам, а також передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна.

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