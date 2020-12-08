«Приборкання Covid-19». У Великій Британії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра

Новина про вакцинацію Шекспіра надихнула користувачів соцмереж на творчість

У Великій Британії одним із перших людей, яких вакцинували від коронавірусу, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір. Про це пише Reuters.

У вівторок, 8 грудня, 81-річному Вільяму Шекспіру з графства Уорвікшир зробили укол в університетській лікарні Ковентрі. До речі, за 20 миль розташоване місто Стретфорд-на-Ейвоні, де народився його тезка, найбільший драматург і поет Англії.

Новина про вакцинацію Шекспіра надихнула користувачів соцмереж на творчість. Вони жартували про «Приборкання грипу» (відсилка до «Приборкання норовливої» Шекспіра) та про «Двох джентльменів корони» (відсилка до п’єси «Два джентльмени з Верони»).

Деякі запитували, якщо перша щеплена від COVID Маргарет Кінан була пацієнткою 1А, то чи був Вільям Шекспір пацієнтом «2B or not 2B» (натяк на вислів «бути чи не бути», який належить шекспірівському герою Гамлету).

У Великій Британії стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Першою вакцинованою людиною стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

Уряд Великої Британії вже придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни. Особливістю вакцини є необхідність її зберігання при наднизьких температурах.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти примусового щеплення.