Приготування піци на Міжнародній космічній станції: майстер-клас від космонавтів (відео)
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Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо
Космонавти на Міжнародній космічній станції приготували піцу після того, як один з членів їхньої команди на одній з конференцій сказав, що скучив за цією стравою.
Про це італійський космонавт Паоло Несполі повідомив у Twitter
Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо.
Як додає АВС, піцу приготували спеціально для ночі кіно.
When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station Boss during a live public event Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 2 грудня 2017 р.
До слова, NASA запустило виключені 37 років тому двигуни міжпланетної станції «Вояджер-1».
Нагадаємо, оприлюднені перші фото корабля, який NASA будує для польоту на Марс.
Також повідомлялося, що Японія планує відправити астронавтів на Місяць.