Приготування піци на Міжнародній космічній станції: майстер-клас від космонавтів (відео)

Космонавти на Міжнародній космічній станції приготували піцу після того, як один з членів їхньої команди на одній з конференцій сказав, що скучив за цією стравою.

Про це італійський космонавт Паоло Несполі повідомив у Twitter

Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо.

Як додає АВС, піцу приготували спеціально для ночі кіно.

When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station Boss during a live public event Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1