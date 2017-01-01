  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Приготування піци на Міжнародній космічній станції: майстер-клас від космонавтів (відео)

    Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо
    Космонавти на Міжнародній космічній станції приготували піцу після того, як один з членів їхньої команди на одній з конференцій сказав, що скучив за цією стравою. Про це італійський космонавт Паоло Несполі повідомив у Twitter Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі
    • Сьогодні, 00:24
    • Розсилка
    Космонавт готує піцу,&nbsp;скріншот з відео
    Космонавт готує піцу, скріншот з відео

    Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо

    Космонавти на Міжнародній космічній станції приготували піцу після того, як один з членів їхньої команди на одній з конференцій сказав, що скучив за цією стравою.

    Про це італійський космонавт Паоло Несполі повідомив у Twitter

    Космонавтам надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо.

    Як додає АВС, піцу приготували спеціально для ночі кіно.

    До слова, NASA запустило виключені 37 років тому двигуни міжпланетної станції «Вояджер-1».

    Нагадаємо, оприлюднені перші фото корабля, який NASA будує для польоту на Марс.

    Також повідомлялося, що Японія планує відправити астронавтів на Місяць.

    Читайте також
    космонавти продукти космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ