NASA запустило виключені 37 років тому двигуни міжпланетної станції «Вояджер-1»

Станція «Вояджер-1» зараз знаходиться за межами Сонячної системи

Вченим Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) вдалося запустити двигуни запущеної в 1977-му році міжпланетної станції «Вояджер-1», яка знаходиться зараз на відстані більше 20 млрд кілометрів від Землі. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA. Востаннє ці двигуни запускалися в 1980



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Міжпланетна станція «Вояджер-1»

Станція «Вояджер-1» зараз знаходиться за межами Сонячної системи

Вченим Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) вдалося запустити двигуни запущеної в 1977-му році міжпланетної станції «Вояджер-1», яка знаходиться зараз на відстані більше 20 млрд кілометрів від Землі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

Востаннє ці двигуни запускалися в 1980 році. «З цими двигунами, які все ще функціонують після 37 років простою, ми зможемо продовжити термін служби космічного корабля «Вояджер-1» на два-три роки», - заявила Сюзанна Додд, керівник проекту «Вояджер» в Лабораторії реактивного руху NASA.

Двигуни планується використовувати для коригування орієнтації апарата з тим, щоб його антени були спрямовані на Землю. Сигнал до космічного апарату йшов 19 годин 35 хвилин. Команда на запуск двигунів була дана у вівторок, 28 листопада. Про її успішне виконання вчені дізналися на наступний день, коли отримали відповідь зі станції.

Для того, щоб виконати цю процедуру, вчені вивчили документацію на програмне забезпечення апарату, яке було написано на застарілій до цього часу мові програмування.

Спочатку станція призначалася для дослідження Юпітера і Сатурна - «Вояджер-1» став першим апаратом, який зробив детальні знімки супутників цих планет. Максимальне зближення станції з Юпітером відбулося 6 червня 1979 року.

У вересні 2013 року у NASA оголосили, що «Вояджер-1» став першим штучним апаратом, що вийшов за межі Сонячної системи у міжзоряний простір. На борту станції знаходиться золота пластина, на якій для інопланетян зазначено місцезнаходження Землі, а також записаний ряд зображень і звуків.

Нагадаємо, оприлюднені перші фото корабля, який NASA будує для польоту на Марс.

Також повідомлялося, що Японія планує відправити астронавтів на Місяць.

Джерело: РБК