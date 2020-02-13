  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» іноземка намагалася обманути прикордонників

    • Розсилка
    У «Борисполі» іноземка намагалася обманути прикордонників

    У громадянки Іраку прикордонники виявили підроблений паспорт

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники викрили жінку з частково підробленим документом. Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

    Порушницею виявилась громадянка Іраку, яка мала намір потрапити до Сербії.

    «Під час перевірки документів у пасажирів, які прибули рейсом з Єревану, прикордонники викрили іноземку, яка надала для перевірки частково підроблений паспорт, виданий на громадянку Туреччини. У ньому охоронці кордону виявили заміну сторінки з установчими даними», - розповіли прикордонники.

    Порушниці законодавства відмовлено в подальшому прямуванні.

    Жінку буде повернуто зворотним рейсом.

    Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили іноземця, який для своєї подорожі використовував закордонний паспорт громадянина Іраку та ID карту громадянина Італії, які йому не належали.

    20 січня у «Бориспілі» прикордонники зупинили в пункті пропуску пасажирку, яка прилетіла рейсом із Лондона. Жінка надала на перевірку закордонний паспорт громадянки Румунії 1989 року народження. Однак інспектор прикордонного контролю відразу виявив ознаки підробки, а саме – заміну сторінок з установчими даними. Крім того, особа мала ще й підроблену ID-картку громадянки Румунії.

    прикордонники Київ Аеропорт Бориспіль паспорт іноземці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ