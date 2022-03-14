Подружжя з Києва намагалося вивезти з України понад $1 млн та елітну ювелірку

Прикордонникам подружжя заявило, що не має при собі незадекларованого майна

На кордоні з Молдовою румунські митники вилучили у подружжя з Києва понад $1 мільйон США, а також ювелірні вироби та деякі інші цінні предмети. Про це повідомила у Facebook пресслужба прикордонної поліції Румунії.

За попередніми даними, у киян виявили та вилучили $1,6 мільйона США, €50 тисяч, 9 елітних наручних годинників, 24 сумки, загальна вартість яких становить понад $1 мільйон, а також різні ювелірні вироби. Під час допиту подружжя заявило, що переплутало сумку, коли виїжджало з Києва.

Як уточнили у пресслужбі румунських прикордонників, українців затримали на пропускному пункті «Альбіта», котрий знаходиться на кордоні з Молдовою. За словами затриманих, вони прямували з Києва до Румунії. Вони їхали в автомобілі Volkswagen Touareg.

«12 березня близько 17:00, на пункті перетину кордону «Альбіта» двоє громадян України (чоловік) намагалися в'їхати на територію Румунії. Прикордонна поліція здійснила перевірку автомобіля. У багажі подружжя виявили 9 годин різних марок, ювелірні вироби, 24 брендовані сумки та незадекларовані понад $1,6 млн та €50 тис.», – йдеться у повідомленні пресслужби прикордонної поліції.

Варто зазначити, що прикордонникам подружжя заявило, що не має при собі незадекларованого майна. Проте огляд показав, що це не відповідає дійсності.

Під час допиту чоловік та жінка дали різні версії походження цих грошей та цінностей. Зокрема вони заявили, що це не їхній багаж і вони не знають, звідки взялися ці гроші та коштовності. Подружжя заявило, що вони переплутали сумку, коли намагалися втекти з Києва з сумкою їхнього дядька. Зрештою, після конфіскації коштів подружжя попросило прикордонників залишитися в Молдові.

Чоловіка та жінку затримали. Всі гроші та коштовності були конфісковані румунськими митниками. Якщо подружжя зможе довести законність цього багажу, то протягом 30 днів їм його повернуть.