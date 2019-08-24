Прикордонники творчо привітали українців з Днем Незалежності



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«Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю»

ДПСУ креативно привітала громадян

Державна прикордонна служба України у Twitter приготувала мультиплікаційне привітання до Дня Незалежності під назвою «Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю».

Як відомо, Україна сьогодні святкує 28-му річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться Хода Гідності, Марш захисників України та багато інших заходів.

Святкування розпочнеться о 9:30 Ходою Гідності від кінця вулиці Хрещатик до Алеї Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності о 9:30.

Зокрема, відбудеться церемонія покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час подій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, які розмалюють діти синіми та жовтими відбитками долонь.

У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти. Також на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. https://glavcom.ua/news/sogodni-ukrajina-vidznachaje-28-mu-richnicyu-nezalezhnosti-620110.html