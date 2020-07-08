Чоловік намагався вивезти з України двох дітей за підробленими документами



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Чоловік надав прикордонникам підроблені документи Фото: ДПСУ

Прикордонники передали Нацполіції чоловіка та неповнолітніх

Сьогодні, 8 липня, близько п’ятої години ранку в пункті пропуску «Тиса» прикордонники виявили у громадянина України підроблені документи на виїзд двох дітей.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Разом з чоловіком їхали двоє дітей 2007 та 2011 років народження.

Під час перевірки нотаріально посвідченої згоди від матері дітей на виїзд за кордон інспектор звернув увагу на відмітки, проставлені Генеральним консульством України в Мілані.

Після поглибленого вивчення документа прикордонники встановили, що печатки та підписи віцеконсула України підроблені.

За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 КК України прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, яким і передали чоловіка та неповнолітніх.

До слова, чинний і колишній прикордонники в Івано-Франківській області продавали інформацію з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби.