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    У Словаччині затримали українського контрабандиста, який перелетів кордон на мотопаратрайку

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    Мотопаратрайк облаштований для незаконного переміщення контрабанди - У Словаччині затримали українського контрабандиста, який перелетів кордон на мотопаратрайку
    Мотопаратрайк облаштований для незаконного переміщення контрабанди
    Фото: Прикордонна поліція Словаччини

    Громадянин України на малому літальному апараті перелетів кордон та приземлився в районі словацького Собранце

    У районі українсько-словацького кордону 30 серпня затримали українського контрабандиста, який перетнув кордон на мотопаратрайку.

    Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

    Громадянин України на малому літальному апараті перелетів кордон та приземлився в районі словацького Собранце, де його і виявили українські та словацькі прикордонники.

    «У районі Собранце, за декілька кілометрів від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, облаштований для незаконного переміщення контрабандних товарів. Керував літальним апаратом громадянин України, який і був затриманий», — йдеться у повідомленні.

    Наразі проводяться перевірочні заходи та слідчі дії щодо затриманого і вчиненого ним правопорушення.

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