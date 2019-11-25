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    Пристайко відреагував на свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему

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    <p>Вночі невідомі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві свастики</p> - Пристайко відреагував на свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему

    Вночі невідомі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві свастики

    Фото: Facebook Головного рабина України

    Глава МЗС закликав правоохоронців розшукати вандалів та притягнути їх до відповідальності

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко засудив акт вандалізму, скоєний над пам'ятником Шолом-Алейхему у Києві, назвавши його проявом антисемітизму.

    Про це глава МЗС написав у Twitter.

    «Акт антисемітизму щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає якнайшвидшого розслідування. Зловмисник або зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності», - зазначив Пристайко.

    Як повідомлялося, вночі невідомі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві великі свастики червоного кольору.

    Правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження та розшукують вандалів.

    Шолом-Алейхем Рабинович - єврейський письменник і драматург родом з Переяслав-Хмельницького, один з основоположників сучасної художньої літератури на ідиш, в тому числі дитячої. Писав також на івриті і російською мовою. Він є автором «Скрипаля на даху», «Тев'є», «Блукаючі зірки». Пам'ятник Шолом-Алейхему відкрили в Києві в 1971 році.

    МЗС Київ кримінал вандалізм розслідування пам'ятник Вадим Пристайко
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