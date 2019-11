Пристайко відреагував на свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему

Глава МЗС закликав правоохоронців розшукати вандалів та притягнути їх до відповідальності

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко засудив акт вандалізму, скоєний над пам'ятником Шолом-Алейхему у Києві, назвавши його проявом антисемітизму.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

«Акт антисемітизму щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає якнайшвидшого розслідування. Зловмисник або зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності», - зазначив Пристайко.

The anti-Semitic act on the Sholom-Aleichem monument in Kyiv is disgusting, appalling and in need of prompt investigation. The perpetrator(s) must be brought to justice.