Пристайко відреагував на свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вночі невідомі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві свастики Фото: Facebook Головного рабина України

Глава МЗС закликав правоохоронців розшукати вандалів та притягнути їх до відповідальності

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко засудив акт вандалізму, скоєний над пам'ятником Шолом-Алейхему у Києві, назвавши його проявом антисемітизму.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

«Акт антисемітизму щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає якнайшвидшого розслідування. Зловмисник або зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності», - зазначив Пристайко.

The anti-Semitic act on the Sholom-Aleichem monument in Kyiv is disgusting, appalling and in need of prompt investigation. The perpetrator(s) must be brought to justice. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 ноября 2019 г.

Як повідомлялося, вночі невідомі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві великі свастики червоного кольору.

Правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження та розшукують вандалів.

Шолом-Алейхем Рабинович - єврейський письменник і драматург родом з Переяслав-Хмельницького, один з основоположників сучасної художньої літератури на ідиш, в тому числі дитячої. Писав також на івриті і російською мовою. Він є автором «Скрипаля на даху», «Тев'є», «Блукаючі зірки». Пам'ятник Шолом-Алейхему відкрили в Києві в 1971 році.