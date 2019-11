Вандали спаплюжили пам’ятник Шолом-Алейхему в центрі Києва (фото)

Посол Ізраїлю в Україні вимагає знайти винних

У понеділок, 25 листопада, вранці перехожі помітили неприємні зміни пам'ятника Шолом-Алейхему, який знаходиться на вулиці Рогнідинській у центрі Києва. Вночі невідомі намалювали на пам'ятнику дві великі свастики червоного кольору.

Увечері 24 листопада пам'ятник ще стояв не оскверненим, повідомляє Інформатор.

Станом на 09.00, біля пам'ятника не було ні поліції, ні комунальників, крім перехожих, які активно фотографували наслідки акту вандалізму.

Головний рабин України вже відреагував на інцидент на своїй сторінці в Facebook. «Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці...» - прокоментував він фото спаплюженого памятника.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Twitter заявив про антисемітський акт в центрі Києва. Він вимагає найти винних і наказати їх. «Проводьте виховні заходи проти ненависті. Прийміть визначення антисемітизму IHRA», - закликав посол.

Another Antisemitic act in the center of #Kyiv, on the statue of the Jewish writer Sholom Aleichem. #Ukaine has to wake up. Find the responsible and bring them to justice. Educate against hatred. Adopt @TheIHRA definition. @MVS_UA @MFA_Ukraine @TheBankova @ADL @WorldJewishCong pic.twitter.com/a20gx2HFMT