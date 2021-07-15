«Приватбанк» підвищив частину тарифів. Що відомо
У середньому місячні тарифи виростуть з 900 до 1200 грн
«Приватбанк» із 1 вересня підвищить частину тарифів для фізосіб-підприємців. Мова йде про вартість інкасації коштів (місячні ціни і витрати на під'їзд). Про це повідомляє пресслужба банку.
Наприклад, у середньому місячні тарифи виростуть з 900 до 1200 грн. Окрім того, в деяких випадках більше доведеться платити і за під'їзд.
Як поміняли тарифи
обласні центри, крім Києва:
- було: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
- стало: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;
інші населені пункти:
- було: 120 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
- стало: 180 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;
Київ:
- було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
- стало: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;
зарахування на рахунок в іншому банку:
- було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;
- стало: 180 грн за під'їзд і не менше 1200 грн з торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;
Нагадаємо, Міністерство юстиції України дозволило банкам автоматично списувати із рахунків громадян борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників із аліментів. Однак тепер її розширили на інші види боргів.