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    «Приватбанк» підвищив частину тарифів. Що відомо

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    Підвищення тарифів стосуватиметься фізосіб-підприємців - «Приватбанк» підвищив частину тарифів. Що відомо
    Підвищення тарифів стосуватиметься фізосіб-підприємців
    Фото: з відкритих джерел

    У середньому місячні тарифи виростуть з 900 до 1200 грн

    «Приватбанк» із 1 вересня підвищить частину тарифів для фізосіб-підприємців. Мова йде про вартість інкасації коштів (місячні ціни і витрати на під'їзд). Про це повідомляє пресслужба банку.

    Наприклад, у середньому місячні тарифи виростуть з 900 до 1200 грн. Окрім того, в деяких випадках більше доведеться платити і за під'їзд.

    Як поміняли тарифи

    обласні центри, крім Києва:

    • було: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
    • стало: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

    інші населені пункти:

    • було: 120 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
    • стало: 180 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

    Київ:

    • було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;
    • стало: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

    зарахування на рахунок в іншому банку:

    • було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;
    • стало: 180 грн за під'їзд і не менше 1200 грн з торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;

    Нагадаємо, Міністерство юстиції України дозволило банкам автоматично списувати із рахунків громадян борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників із аліментів. Однак тепер її розширили на інші види боргів.

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    Теги: тарифи ціни Приватбанк
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    «Приватбанк» підвищив частину тарифів. Що відомо