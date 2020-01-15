Кабмін щомісяця публікуватиме доходи міністрів та їхніх заступників



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Наразі представники ЗМІ роблять багато офіційних запитів до КМУ щодо рівня зарплат урядовців

Дохід українських міністрів та їхніх заступників щомісячно буде публікуватись на сайті уряду. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду.

«Третя теза, яку я хотів би обговорити – це новина. Власне, ми раптом усвідомили, що Кабінет Міністрів у постійній переписці з усіма ЗМІ щодо доходів, премій, щодо надбавок тих чи інших посадовців. Ми вирішили зробити просту штуку, ми будемо просто офіційно публікувати щомісяця всі доходи, які отримують наші топ-посадовці. Це не є таємною інформацією», - заявив Дубілет.

Зі слів міністра, це є ще одним кроком до того, щоб стати більш прозорими перед суспільством.

«На сайті Кабінету міністрів буде публікуватись щомісяця той дохід, який отримують міністри і заступники для того, щоб не було цієї гри», - додав він.

Сьогодні, під час засідання уряду прем'єр Гончарук пояснив високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією.

Гончарук вважає, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати службовим становищем, крім цього вони повинні завжди пам'ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання - тільки так влада буде працювати ефективно.

Зазначимо, зарплата Гончарука за грудень становила 76 тис. гривень, водночас зарплата за грудень кількох міністрів перевищила 200 тис. гривень.

Так зарплата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень становила 234 тис. гривень, міністра юстиції Дениса Малюськи - 226 тис. гривень, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова - 222,6 тис. гривень, міністра соціальної політики Юлії Соколовської - 217 тис. гривень.

Також нагадаємо, Рада планує заслухати Кабмін щодо премій і надбавок чиновників 17 січня.