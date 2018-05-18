Призначення Луценка генпрокурором перевірять на відповідність Конституції

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Верховна Рада призначила Юрія Луценка генеральним прокурором України 12 травня 2016 року

Призначення Юрія Луценка генпрокурором можуть визнати неконституційним

Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон, який дозволив призначити Юрія Луценка генеральним прокурором. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє прес-служба КСУ.

Відзначено, що в суд надійшло подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України від 12 травня 2016 року.

Як відомо, цим актом Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволили призначити головним прокурором особу без юридичної освіти і досвіду роботи.

Тоді закон відразу ж опублікували в спеціальному випуску парламентської газети Голосу України. Після цього генеральним прокурором був призначений Юрій Луценко. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Луценка головою ГПУ прямо в сесійній залі парламенту.

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