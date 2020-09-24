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    Призовий фонд Нобелівської премії збільшили на мільйон

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    Згідно з даними Фонду, на фінансування премій, які вручаються з 1901 року, винахідник динаміту Альфред Нобель залишив близько 31 мільйона крон &ndash; сьогодні це близько 1,8 млрд крон - Призовий фонд Нобелівської премії збільшили на мільйон
    Згідно з даними Фонду, на фінансування премій, які вручаються з 1901 року, винахідник динаміту Альфред Нобель залишив близько 31 мільйона крон – сьогодні це близько 1,8 млрд крон

    Лауреати цього року отримають додатково 1 мільйон шведських крон ($110 тисяч)

    Лауреати Нобелівської премії цього року отримають додатково 1 мільйон шведських крон ($110 тисяч). Про це повідомив у четвер, 24 вересня, голова Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен, повдіомляє Reuters.

    Місцева газета Dagens Industri поінформувала, що цьогоріч призовий фонд збільшиться до 10 мільйонів швецьких крон.

    «Це рішення було ухвалено в зв'язку з тим, що наші витрати і капітал перебувають в стабільному співвідношенні...» – сказав газеті Ларс Хейкенстен.

    Згідно з даними Фонду, на фінансування премій, які вручаються з 1901 року, винахідник динаміту Альфред Нобель залишив близько 31 мільйона крон – сьогодні це близько 1,8 млрд крон.

    «Розмір призу згодом змінювався: від 150 тисяч крон до 1 мільйона крон в 1981 році. Призовий фонд премії різко виріс в 1980-х і 1990-х роках, але був скорочений до 8 мільйонів крон в 2012 році, а в 2017 році знову зріс до 9 мільйонів», – повідомляє видання.

    Голова Фонду Хейкенстен, який йде у відставку в кінці цього року, сказав, що Фонд буде продовжувати збільшувати розмір призового фонду «час від часу».

    Як повідомлялося, у Стокгольмі вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів через пандемію коронавіруса.

    гроші фінансування Нобелівська премія
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