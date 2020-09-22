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    У світі

    У Швеції вперше скасували вручення Нобелівських премій

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    Організатори поінформували, що натомість відбудеться телевізійна церемонія, під час якої будуть онлайн-включення з різних країн світу - У Швеції вперше скасували вручення Нобелівських премій
    Організатори поінформували, що натомість відбудеться телевізійна церемонія, під час якої будуть онлайн-включення з різних країн світу

    Традиційну церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі та Нобелівський банкет скасовано через коронавірус

    У Стокгольмі вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів через пандемію коронавірусу Covid-19. Про це повідомили організатори.

    «Традиційну церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі та Нобелівський банкет скасовано», – йдеться в повідомленні на сайті Нобелівського комітету.

    Організатори поінформували, що натомість відбудеться телевізійна церемонія, під час якої будуть онлайн-включення з різних країн світу.

    «Ідея полягає в тому, щоб медалі та дипломи цього разу вручалися лауреатам із дотриманням заходів безпеки в їхніх рідних країнах», – наголосили у Нобелівському комітеті.

    Європейські ЗМІ зазначають, що церемонію вручення нагород скасували вперше з 1944 року, коли премії не вручали через Другу світову війну.

    «Нинішні обставини під час тривалої пандемії означають, що це буде унікальний рік в історії Нобелівської премії», – вважають у Нобелівському комітеті.

    Раніше голова Нобелівського інституту в Норвегії Олав Нельстад оголосив, що церемонія вручення Нобелівської премії миру відбудеться за традицією 10 грудня, але буде менш широкомасштабною через епідемію Covid-19.

    За його словами, церемонія буде не в головній залі мерії Осло, розрахованій на прийом тисячі гостей, а в основній аудиторії Університету Осло, де можуть розміститися сто осіб.

    Лауреати Нобелівської премії 2020 року стануть відомі в жовтні.

    ЗМІ Нобелівська премія коронавірус
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