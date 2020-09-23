Скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі. В уряді озвучили прогноз



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Власникам землі буде вигідніше здавати її в оренду, - Лещенко

Вартість землі становитиме не менше $1 тис. за гектар, — голова Держгеокадастру

Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко прогнозує, що вартість землі становитиме не менше $1 тис. за гектар, проте закликає українців не продавати землю. Про це він сказав у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «Дом».

На думку голови Держгеокадастру, власникам землі буде вигідніше здавати її в оренду.

«Не нижче однієї тисячі доларів коштуватиме гектар української землі, а ринкова вартість зростатиме щороку, і дуже швидко. Тому що земля родюча, конкуренція велика. Аграрний сектор країни — це 50% валютної виручки сьогодні і 20% — ВВП в цілому. Тому ми бачимо всі передумови того, що капіталізація української землі зростатиме, і громадяни України, які не поспішатимуть продавати, а будуть здавати її в оренду, зможуть отримувати пасивний дохід — він сьогодні у нас теж зростає, оренда сьогодні щороку — мінімум на 10 -15%, земля фактично буде найкраще від усякого депозиту», — зазначив Лещенко.

За його словами, ринок землі, який відкриється в Україні в липні 2021 року, буде консервативним — землі державної і комунальної власності не стануть об'єктом купівлі-продажу.

Фактично буде відкрито ринок земельних паїв — йдеться про 7 мільйонів громадян, які останні 20 років не мали права продавати землю, пояснив він.

Крім того, Лещенко повідомив, що в процесі реалізації конституційного права розпорядження землею померли понад мільйон людей, які не змогли ним скористатися.

Ми даємо можливість громадянам України легально подарувати, продати земельну ділянку, земельний пай — без обмеження з точки зору розпорядження. Вони вільні у розпорядженні своїм майном. Але при цьому ми даємо чітке обмеження, що оборот землі і концентрація в одних руках може бути не більше 100 га в одні руки. Ми не дозволяємо робити концентрацію латифундистам, ми жодним чином не пускаємо іноземців на ринок землі в Україні», — підкреслив голова Держгеокадастру.

Разом з тим, за словами голови Держгеокадастру, питання продажу або приватизації державних земель, якими наразі розпоряджаються Академія агарних наук, Міністерство АПК і інші відомства, знаходиться в процесі обговорення. В контексті земельної реформи розглядають два варіанти.

Варіант перший — ці землі передадуть до новоствореного Національного агентства з управління землями сільськогосподарського призначення. Вони продаватися не будуть, а тільки здаватися в оренду через прозорі аукціони, і дохід надходитиме до бюджету України, сказав він.

«Другий варіант, більш ліберальний, — це повна приватизація цих земель у приватну власність, крім об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, під енергетичними атомними блоками, військовими об'єктами тощо», – вважає Лещенко.

Нагадаємо, Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв.

Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

Як повідомлялося, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

До слова, Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців.